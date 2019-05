Nadia Toffa, il post dopo giorni di silenzio: "Mi mancate tanto"

Dopo l'annuncio di due settimane fa, quando i colleghi hanno fatto sapere che si sarebbe presa una pausa da 'Le Iene' a causa di una cura molto dura, la preoccupazione per Nadia Toffa è tornata a farsi sentire. La conduttrice, che da un anno e mezzo lotta contro il tumore, ha sempre condiviso con i fan la sua battaglia e lo fa anche stavolta dopo giorni di silenzio sui social.

"Ciao ragazzi, è un po' che non ci si vede, giusto!? - scrive su Instagram - Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno' mi preoccupo... Vi bacio tutti da qui". Nella foto Nadia è insieme al suo bassotto e mostra solo metà del viso, ma basta per farsi travolgere dall'energia del suo sorriso che nonostante tutto non va via. Appare affaticata, ma non si nasconde e soprattutto non si stanca di combattere.

Tanti i messaggi di affetto per lei e gli auguri di tornare presto in tv. E Nadia, da vera guerriera, non potrà certo deludere le aspettative.