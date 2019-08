Nadia Toffa, l'autore delle Iene Davide Parenti: "Lei sapeva che sarebbe finita così. Era drammatico"

Davide Parenti rompe il silenzio dopo la morte di Nadia Toffa. L'autore delle Iene - trasmissione di Italia Uno a cui la giornalista deve il suo successo - racconta gli ultimi mesi di vita della conduttrice, consapevole della gravità della sua malattia, ma comunque determinata a portare avanti il suo lavoro. "Il fatto che lavorasse l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia le potesse permettere", spiega Parenti in un'intervista di Ilaria Ravarino per Il Messaggero.

"Nadia sapeva che sarebbe finita così"

E' stata proprio la redazione delle Iene a dare annuncio della scomparsa di Nadia, avvenuta nella mattina di lunedì 13 agosto, dopo un anno e mezzo di battaglia contro il cancro. "Soffrivamo il fatto che lei soffrisse - dice Parenti - È stata bravissima a portare avanti tutto, nonostante gli attacchi e le operazioni, ma è difficile stare vicino a una persona che ha il destino segnato. E Nadia lo sapeva. È andata avanti lo stesso, ha condotto il programma sapendo che sarebbe finita così".

"Il fatto che lavorasse l’ha tenuta in vita più di quanto la malattia le potesse permettere - prosegue - È una malattia spietata. Quando ti dicono che hai quella cosa, in quel posto, e di quel tipo, basta che guardi su internet per leggere che hai al massimo dieci mesi. Lei ne ha fatti venti".

L'ultima apparizione televisiva della conduttrice risale ad inizio maggio. "Veniva e faceva i balletti. Qualcuno sui social si è accorto della sua difficoltà. Ma lei comunque faceva tutto. Non è riuscita a venire solo all’ultima puntata, le altre le ha fatte tutte. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate proprio all’ultimo".

I funerali di Nadia Toffa

Oggi i funerali, previsti per le 10.30 nel Duomo di Brescia. A celebrarli sarà Don Maurizio Patriciello, sacerdote simbolo della Terra dei Fuochi, a cui Toffa ha dedicato alcuni dei suoi servizi più celebri.