Nadia Toffa, parla l'ex fidanzato: "Ho raccolto io il suo ultimo desiderio"

Diceva di essere sposata con 'Le Iene' Nadia Toffa, sempre in prima linea in redazione con le sue inchieste. Nella grande famiglia di Italia 1, però, la conduttrice aveva trovato una persona speciale che le è rimasta accanto fino agli ultimi giorni: Massimiliano Ferrigno, uno degli autori del programma di Davide Parenti, ex fidanzato storico di Nadia e suo grande amico.

Sono stati insieme 10 anni, poi si sono lasciati, nel 2017, ma la fine della loro relazione d'amore non li ha comunque separati, anzi. Nadia parlava spesso di lui e proprio lo scorso dicembre gli aveva dedicato un messaggio sui social: "Una delle persone più importanti della mia vita - si legge in un post, accanto alla loro foto - E così sarà per sempre. Amico? Amore? Fratello? Complice? E' tutto riduttivo. Lui è Max. 'Max è Max'. E io da sempre lo chiamo Maxi. Lui per me c'è sempre e così io per lui".

Così è stato, come racconta Ferrigno sulle pagine del settimanale DiPiù: "Io e Nadia ci siamo visti tutti i giorni fino al giorno in cui se ne è andata. Non l'ho mai lasciata sola nemmeno un momento, sono stato io a raccogliere il suo ultimo desiderio". Quello di far celebreare i suoi funerali a Don Maurizio Patricello, spalla di nadia Toffa nella battaglia contro i rifiuti tossici nella Terra dei Fuochi.

"Dopo dieci anni ci eravamo presi una pausa di riflessione - fa sapere Ferrigno -. Lei aveva trovato un altro uomo che poi aveva deciso di lasciare". Poco tempo prima di morire, Nadia Toffa aveva lasciato un compagno perché non si prendeva cura di lei in un momento così difficile: "Non ero il quel ragazzo - spiega l'autore de Le Iene -, ma era un fidanzato che ha avuto negli ultimi mesi".