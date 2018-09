Quegli insulti ignobili sulla bacheca di Nadia Toffa

E' diventato un caso l'ultimo post condiviso da Nadia Toffa su Facebook. Un indovinello banale, e all'apparenza assurdo, ha aperto le gabbie dei cosiddetti "leoni da tastiera". "Buongiorno! Oggi è un giorno molto speciale - ha scritto in mattinata la giornalista - C'è una sola possibilità ogni 1.000 anni. La tua età + il tuo anno di nascita, ogni persona è = 2018. È così strano che persino gli esperti cinesi e stranieri non riescono a spiegarlo". La scontatezza del quiz ha scatenato gli haters, che, carichi della boria di aver compreso l'ovvio, si sono sentiti in diritto di lasciare insulti, ingiurie ed offese ignobili contro la conduttrice, già al centro delle polemiche dopo il lancio del libro 'Fiorire d'inverno' che racconterà la sua malattia e in particolare per quella parola ("dono") con cui ha definito il cancro stesso ("nel senso che ho scoperto più forte la mia voglia di vita", ha poi spiegato).

Non bastava una risposta, tanto meno una risata. Figuriamoci un semplice punto interrogativo o il dubbio che possa celarsi qualcosa dietro un messaggio così criptico (un troll? un hacker? un esperimento sociale delle 'Iene', al via con la nuova edizione domenica 30 settembre? La malattia stessa?). La bacheca è stata presa d'assalto. E il post è diventato una valvola di sfogo per malignità che vanno oltre la rabbia, oltre l'indignazione. Ed ecco quindi che si va dal 'sobrio' "Ma cosa ti sei fumata?" a "Non era il cancro, ma cocaina tagliata co la me*da vera". E ancora: "Voglio quello che hai preso te. Non il dono eh, il resto!", "Questa è matta, il tumore ha schiantato le sinapsi?", "Esci la pelata". Infine, il più sintetico: "Muori". Da vittima della malattia a tiro al bersaglio della gogna mediatica.