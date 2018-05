Le Iene, Nadia Toffa salta la puntata: il consiglio dei medici

Dopo il forfait di sabato ad "Amici", Nadia Toffa ha dovuto rinunciare anche alla puntata di domenica de "Le Iene". L'inviata non era in studio, destando preoccupazione nel pubblico che da mesi la sostiene nella sua lotta contro il tumore, ma la spiegazione dell'assenza non si è fatta attendere sulla pagina Facebook del programma di Italia 1.

"Ciao ragazzi, su consiglio dei medici che mi seguono faccio un altro pit stop, e quindi questa domenica mi devo guardare Le Iene da casa - si legge - Come sempre farò di tutto per tornare in pista il prima possibile, insomma, aspettatemi che ci vediamo prestissimo".

Non è la prima volta che Nadia Toffa salta una puntata de "Le Iene". La stessa cosa era già accaduta ad aprile, quando la Iena non poteva condurre perché provata dalle cure.