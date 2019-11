Nadia Toffa, parla mamma Margherita: “L’ultima notte le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”

Esce oggi, 7 novembre 2019, il secondo libro di Nadia Toffa dal titolo ‘Non fate i bravi’ che raccoglie i pensieri scritti dalla giornalista nei mesi che hanno preceduto la sua scomparsa, scanditi dalle cure della grave malattia. Mamma Margherita ha eseguito la volontà della figlia di pubblicare quei suoi scritti e adesso, in occasione dell’uscita del volume in libreria, ha rilasciato una toccante intervista al settimanale Grazia in cui ha raccontato come, nell'ultimo periodo, Nadia affrontasse la malattia senza mai perdere la voglia di vivere e la gioia di godere dei momenti quotidiani come, per esempio, la colazione.

“Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”, ha ricordato mamma Margherita ripercorrendo i tratti più salienti di un rapporto con la figlia definito simbiotico negli ultimi tempi.

Nadia Toffa, le ultime parole scambiate con la mamma

Amore infinito, ma soprattutto totale sincerità sulle condizioni di salute di Nadia che non davano speranza: queste sono state le caratteristiche del rapporto tra mamma e figlia nell’ultimo periodo di vita della conduttrice de ‘Le Iene’: “Parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo. Mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me, diceva”, ha affermato la signora Toffa prima di ricordare le ultime parole pronunciate alla figlia: “L’ultima notte, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”.

Nadia Toffa ha amato la vita fino all’ultimo istante e due sono stati i vizietti che si è concessa finché ha potuto: “Un bicchiere di vino rosso a tavola e qualche sigaretta. Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette”.