Nadia Toffa, il ricordo della mamma a Domenica Live: “Ha sorriso fino all’ultimo”

(La signora Margherita Toffa ricorda la figlia Nadia a Domenica Live)

Il 7 novembre è uscito il libro ‘Non fate i bravi’, raccolta dei pensieri che Nadia Toffa ha affidato alla madre nell’ultimo periodo della sua vita, i cui proventi sono donati alla ricerca per aiutare le persone malate della Terra dei fuochi. .Di lei come anche dell’amore che la giornalista scomparsa il 13 agosto scorso, ha irradiato fino agli ultimi istanti di vita, la signora Margherita Rebuffoni Toffa ha parlato in un’emozionante intervista a ‘Domenica Live’.

Ospite di Barbara d’Urso che ha tenuto a sottolineare il legame personale con Nadia e come la scelta di mandare dei filmati inediti fosse stata concordata con lei, la signora Toffa molto commossa ha raccontato gli ultimi giorni di vita della figlia. "Ha sorriso fino alla fine, fino all'ultimo giorno. Ha sempre ringraziato Dio. Diceva: ‘Se questo è il mio destino lo accetto, se ho ancora qualcosa da fare, mi lascerà qui'. Non si è mai lamentata. Mi diceva: ‘Ti prego mamma non lasciarmi mai, non puoi andartene prima di me'”, ha confidato Margherita: “Quando l'ultimo giorno l'ho vista cambiare, l'ho vista impallidire, l'ho vista più soporosa ho capito che la mia bambina se ne voleva andare. Le ho sussurrato: ‘Tesoro vola, la tua mamma adesso è serena', e lei se n'è andata. Ma è qui, sempre qui”.

“Sono stata con lei giorno e notte”

“Non l'ho mai lasciata. Sono stata con lei giorno e notte. Volevo stare sempre con lei e per fortuna lei mi voleva. Voleva solo me”, ha aggiunto la signora Toffa a proposito del suo rapporto con la figlia instaurato negli ultimi tempi, quando il cancro al cervello si era fatto sempre più grave e lei comunque lottava con una tenacia estrema: “Una forza inimmaginabile. Era lei che incoraggiava me. Mi diceva ‘Vedrai mamma che andrà tutto bene'. Sapeva perfettamente quello che aveva. Mi diceva ‘Vedrai mamma, non è in un brutto posto, vedrai che posso conviverci'. Si era rasserenata”.

Il rapporto tra Nadia Toffa e Barbara D'Urso

L’intervista alla signora Margherita Toffa a ‘Domenica Live’ è stata anche l’occasione per Barbara D'Urso di raccontare il sincero rapporto che aveva con Nadia: “Una volta è venuta in camerino da me, si è tolta il cappello e mi ha fatto vedere che da una parte era completamente rasata e mi ha detto ridendo: ‘Che mi frega, tanto i capelli ricrescono'”, il ricordo della conduttrice: “Mi mandava messaggi su messaggi, uno degli ultimi era un pantalone invernale che le era stato regalato. Mi diceva: ‘Io ci arrivo all’inverno’”, a dimostrazione della gioia di vivere che ha segnato tutta la sua esistenza, fino all'ultimo attimo.