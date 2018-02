Nadia Toffa e il cancro, il ministro Lorenzin ringrazia: "Testimonianza importantissima"

“Oggi dovremmo tutti ringraziare Nadia Toffa. La sua testimonianza è importantissima, dà coraggio a tutti gli uomini e le donne che stanno lottando contro il cancro. Devono sapere che non sono soli e che tutto il mondo della medicina, della ricerca e del volontariato combatte con loro. Oggi il cancro si può battere. È importante, di fronte a questa malattia, non affidarsi ai ciarlatani e alle finte cure, affidatevi ai medici e alla scienza: fatevi aiutare dalla meravigliosa rete di volontari che in tutta Italia sostiene le famiglie”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, all'indirizzo della conduttrice de 'Le Iene', che ieri, in prima serata su Italia 1, ha parlato per la prima volta della malattia che l'ha tenuta lontana dal lavoro per circa due mesi.

Il messaggio del ministro arriva insieme ai tanti di sostegno scritti da personalità del mondo dello spettacolo e della politica in sostegno della "iena". Tra questi anche Matteo Renzi, Cécyle Kyenge, la cantante Giorgia e Monica Leofreddi.