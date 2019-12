Nadia Toffa, i fan contro la chiusura del suo profilo Twitter: “Non fatelo, ci sono i suoi ricordi”

A quattro mesi dalla scomparsa di Nadia Toffa, attraverso i canali social è stata annunciata la nascita della Fondazione che porta il nome dell’amatissima conduttrice de ‘Le Iene’.

“Ha lo scopo di dare un aiuto concreto a chi ogni giorno lavora per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità di cui Nadia è sempre stata simbolo e per i quali si è battuta in vita”, si legge nel post che affianca alla realizzazione del progetto un’immagine fortemente evocativa del sorriso e dell’entusiasmo della 40enne bresciana, impressi nei cuori di migliaia di fan. Fan che adesso contestano la decisione, comunicata insieme alla nascita della Fondazione, di chiudere il profilo Twitter dell’adorata conduttrice.

Chiude il profilo Twitter di Nadia Toffa, la protesta dei fan

"Con la presentazione ufficiale della Fondazione Nadia Toffa il profilo Twitter verrà chiuso. Gli unici canali ufficiali per seguire le attività della fondazione saranno Facebook e Instagram. Un abbraccio a tutti": questo il messaggio che, pubblicato sul profilo Twitter di Nadia Toffa, ha suscitato il malcontento di numerosi fan, dispiaciuti per la scelta di spegnere un canale molto usato dalla conduttrice de ‘Le Iene’.

"Qui abbiamo tutti i suoi ricordi, perché deve essere chiuso?"; "Per favore non chiudetelo, lasciate come ricordo di Nadia i suoi tweet per poterli leggere e rileggere", “Lei aveva una risposta e un pensiero per tutti, non toglieteci questo bel ricordo di lei!!!” sono solo alcuni dei commenti lasciati a corredo del post da parte dei follower, alcuni dei quali spiegano che, non possedendo un account su Facebook e Instagram, si troverebbero impossibilitati dal seguire le attività della Fondazione Nadia Toffa. Ora non resta che aspettare di vedere se la mobilitazione social indurrà lasciare attivo il profilo Twitter di Nadia Toffa.

