Le Iene, Nadia Toffa salta la puntata e telefona in diretta: "Vorrei essere lì con voi"

Nadia Toffa ha dovuto nuovamente rinunciare a partecipare alla puntata in diretta de ‘Le Iene’, in onda ieri sera su Italia Uno.

“Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tomare a #leiene Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola” ha scritto la conduttrice sui social per tranquillizzare i suoi fan: “Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi”.

L’amata ‘iena’, che tuttora è sotto le cure dei medici per via del tumore che ha scoperto di avere lo scorso dicembre, ha già dovuto rimandare la sua ospitata al serale di Amici, ma stavolta ha voluto far sentire la sua voce squillante e propositiva telefonando in diretta alla trasmissione per rassicurare tutti e scherzare con i tre conduttori Nicola Savino Giulio Golia e Andrea Agresti.

“Sarei voluta essere già stasera lì con voi ragazzi. La mia mente sta benissimo, i medici dicono però che il mio corpo deve riposare, io devo fare la brava e devo rimanere qua ancora per una domenica, quindi ubbidisco. Sicuramente domenica prossima ci sarò” ha spiegato Nadia Toffa: “Torno domenica prossima a sgambettare con voi” è stata la sua promessa, pronta ad onorarla presto e ad essere finalmente applaudita di persona dal suo pubblico.

(Di seguito la telefonata di Nadia Toffa a Le Iene)