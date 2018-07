Nadia Toffa, il selfie per la finale dei Mondiali è esilarante: “Guardate cosa ho beccato!”

Nadia Toffa non ha mai perso il buonumore. Nonostante il cancro e le cure a cui si sta sottoponendo da mesi per sconfiggerlo del tutto, la conduttrice de ‘Le Iene’ trova sempre il modo per regalare un sorriso ai follower, prontissimi a condividere con lei la gioia di saperla serena e combattiva come sempre.

Stavolta l’occasione per salutare i fan è stata la finale dei Mondiali di Russia 2018: la ‘iena’ si è fotografata in casa, mentre sulla tv alle sue spalle andava in onda un momento precedente al fischio d’inizio alla partita Francia – Croazia.

“Ma guarda cosa ho beccato, una bella grattatina” ha scritto Nadia in calce all’immagine che ha fermato proprio l’attimo particolare relativo a un giocatore della Croazia.

Una pioggia di like e commenti hanno dimostrato di aver apprezzato la battuta della conduttrice che non si è espressa sulla squadra per cui ha fatto il tifo, ma si è limitata a un “Non so perché ma sono agitata” e all’hashtag #chevincailmigliore che ha sottolineato la sua sportività.

"Grazie Nadia per i tuoi infiniti sorrisi", ha scritto qualcuno che, come tutti i sostenitori della brava e simpatica "guerriera" si aspettano che presto torni in tv ad allietare le serate con il suo luminoso ottimismo.

Nadia Toffa torna in pubblico: "E' giusto fermarsi quando lo dice il corpo"

Recentemente Nadia Toffa è tornata a farsi vedere in pubblico. Dopo essersi ritagliata alcune settimane per dedicarsi esclusivamente alle cure, la conduttrice e iena, che dallo scorso dicembre sta combattendo la sua battaglia contro il cancro, ha assistito ad una sfilata di costumi da bagno a Milano.

Elegantissima nella sua giacca verde a pois, Nadia ha raccontato così le ultime settimane a Tgcom: "Guardatemi, cosa dite?! Bene, sto molto bene, l’ho scritto anche sui social per tranquillizzare tutti. Secondo me bisogna anche sapersi fermare quando il fisico lo dice. Ora riposo, mi prendo i miei tempi. Prima non lo facevo, ero molto schizofrenica".