Nadia Toffa è sulla copertina della Settimana Enigmistica: “La aspettavo da anni”

Un regalo inaspettato e perciò bellissimo quello ricevuto da Nadia Toffa e condiviso con i follower di Instagram.

La conduttrice de ‘Le Iene’ che continua con la determinazione di sempre a lottare contro la malattia rendendo partecipi fan delle sue sfide e dei suoi traguardi, è comparsa sulla copertina de ‘La settimana enigmistica’, storico settimanale che dal 1932 allena i lettori con cruciverba e rompicapo. Una soddisfazione grande per lei che da sempre legge il periodico.

Nadia Toffa su ‘La Settimana Enigmistica’: la gioia raccontata ai fan

Per Nadia Toffa la sorpresa di ritrovarsi nel riquadro del cruciverba della copertina è arrivata stamattina.

“Quando ero bimba sono sempre stata una fanatica della settimana enigmistica. In tante interviste mi han chiesto:” cosa non manca mai nella tua valigia?” E la risposta è sempre stata “ la settimana enigmistica””, ha scritto la conduttrice in calce alla foto che ne documenta la gioia.

“Che orgoglio per me essere nella copertina. Ha un valore enorme. È la copertina che aspettavo da anni e la incornicerò sicuramente”, ha aggiunto salutando i follower che si sono complimentati con lei per il valore di un riconoscimento tale sullo storico periodico.