La mamma di Nadia Toffa: “Prima di morire mi disse che la sorella era incinta. Era vero, un miracolo”

Il 10 giugno 2020 Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni e tantissime sono state le dimostrazioni di affetto in ricordo della giornalista rimasta nel cuore del suo pubblico e ancor di più delle persone che l’hanno conosciuta.

Dopo ‘Le Iene’ che alla sua meravigliosa collega hanno rivolto un commosso omaggio durante l’ultima puntata, anche ‘La vita in diretta’ su Rai Uno ha dedicato un cospicuo spazio alla conduttrice ospitando la madre Margherita Rebuffoni che ha tracciato un profilo umanissimo della figlia, scomparsa il 13 agosto scorso. “Quando guardo la sua foto mi dà una forza, mi trasmette nel cuore una serenità, non ho più paura di niente”, ha affermato la signora Toffa che della sua Nadia ha ripercorso l’infanzia scatenata, la sua passione per il giornalismo già evidente sin da giovanissima, una generosità e un altruismo smodato che la portava sin da piccola a spendersi per gli altri. "Difendeva i suoi compagni di classe, era la protettrice degli audiolesi della scuola”, ha commentato la mamma di Nadia Toffa prima di rivelare un episodio inedito risalente a poco prima della sua scomparsa, quando le confidò la gravidanza inattesa della sorella Silvia.

“Prima di morire capì che la sorella era incinta, poi è nata Alba Nadia”

Nel dialogo in collegamento con Lorella Cuccarini la signora Margherita ha confidato quanto avvenuto due mesi prima che Nadia Toffa venisse a mancare. “E' stato un miracolo. La mia seconda figlia cercava di avere un figlio ma aveva perso le speranze. Due mesi prima che venisse a mancare sottovoce mi disse ‘Non dirlo a Silvia, ma guarda che lei aspetta una bambina, ed era vero. Poi è nata la nostra nipotina, la nostra salvezza”, ha raccontato riferendosi alla piccola Alba Nadia nata qualche mese fa: “So che gli ammalati che hanno un tumore al cervello e sono verso la fine hanno una certa sensibilità... Mi ha lasciato allibita”.

(Qui il link all'intervista a partire dal minuto 0.44)