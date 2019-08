Nadia Toffa, le parole della sorella Mara: "Era lei che faceva coraggio a noi"

E' un dolore enorme quello che sta vivendo la famiglia di Nadia Toffa, che dopo un anno e mezzo di sofferenza - sempre al fianco della giornalista nella sua battaglia contro il cancro - ora si trova davanti a un vuoto incolmabile. Se ne è andata una figlia e una sorella, una morte drammatica difficile da accettare.

Dopo il bellissimo messaggio pubblicato dalla famiglia sul suo profilo Instagram il giorno dopo la scomparsa, la sorella maggiore, Mara, torna a ricordare Nadia e la sua straordinaria energia, la sua voglia di vivere che l'ha accompagnata fino alla fine. "E' come se avesse vissuto dieci vite" racconta in un'intervista al settimanale Gente e sulla malattia rivela: "Era Nadia che faceva coraggio a noi. Una roccia. Un concentrato di energie belle".

Tra loro un legame speciale: "Sono stata un po' la sua seconda mamma, ma se avevo qualche problema lei sapeva sempre consigliarmi. Era molto più matura della sua età. Era un'anima splendida e Dio ha voluto chiamarla a sé". Orgogliosi di Nadia, i familiari sono rimasti a bocca quando hanno visto tutto l'affetto nei confronti della 'iena', dimostrazione di quanto bene ha fatto come persona e come giornalista. "Siamo orgogliosi per il messaggio di forza e di speranza che ha lanciato a tutti - spiega Mara Toffa -. Ho visto gente che ringraziava mia madre per aver messo al mondo mia sorella. E' arrivata qui anche una delegazione da Taranto, città di cui era diventata cittadina onoraria". Il desiderio ora è realizzare qualcosa in suo onore: "Dovremo pensare a qualcosa in sua memoria, organizzare qualche iniziativa per far in modo che la sua azione civile continui".