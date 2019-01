Nadia Toffa riceve la cittadinanza onoraria di Taranto: commozione a 'Mattino Cinque'

(Nadia Toffa in collegamento con Mattino Cinque dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento)

Il suo impegno e la sua solidarietà verso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata sono stati premiati: poco fa Nadia Toffa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Taranto e la commozione per l'importante riconoscimento è stata raccontata in diretta a Mattino Cinque.

"Ho sempre detto di sentirmi tarantina, ora lo posso dire", ha detto a Federica Panicucci la "iena" che da anni è accanto ai bambini che lottano contro il cancro: “Sono orgogliosa di essere diventata tarantina, è una città bellissima che è stata martoriata, ci sono quartieri dove si respirano polveri e i bambini non possono giocare all’aperto. Però so già che saprà rialzarsi perché i tarantini sono fortissimi”.



La Iena ha iniziato a conoscere e a far conoscere la città e i suoi problemi nel 2016 e dopo tanto impegno può festeggiare, insieme ai cittadini, la realizzazione dell'ala ospedaliera dedicata ai bambini malati di tumore che prima dovevano intraprendere insieme ai genitori dei veri e propri viaggi della speranza verso il nosocomio Bari.

Intanto Nadia Toffa continua a lottare contro il cancro scoperto poco più di un anno fa. Su Instagram gli aggiornamenti sul suo stato di salute commentato da tanti follower che le augurano una pronta guarigione e, purtroppo, anche da qualcuno che non le risparmia duri attacchi.

"Questo è il tuo rispetto per chi è malato e soffre? Spero tu non sia genitore o educatore. Che paura fai. Scusami se ho il cancro. Mea culpa", ha risposto lei stessa a chi le ha rimproverato di parlare della malattia sui social, fortunatamente un'eccezione rispetto alla stragrande maggioranza di persone che esprimono tutto il loro affetto.