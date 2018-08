Nadia Toffa, che bella notizia: "Ci vediamo a settembre"

E' sempre bello vedere il sorriso di Nadia Toffa sui social. Da maggio, a causa delle cure, la Iena è lontana dalla tv ma non dall'affetto del pubblico, che commenta ogni foto e post con parole di incoraggiamento e stima. L'ultimo mercoledì sera: "Pronta per uscire - ha scritto accanto a uno scatto che la ritrae sorridente, turbante in testa e fazzoletto giallo fluo al collo - Voi che fate? Io cenetta! #buonaserata e un abbraccio mega ah ma si è Capito che mi piace il fluo?? #amoilfluo #energia #sorrisi".

La bella notizia però è arrivata poco dopo, quando la Toffa ha risposto a un follower che le chiedeva quando sarebbe tornata in tv. "Ci vediamo a settembre con le dirette delle Iene - ha fatto sapere - Ora inizio le vacanze".

Il momento più difficile è passato, ora la brillante inviata e conduttrice ricarica le batterie e poi si ricomincia. Finalmente.