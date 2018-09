Nadia Toffa annuncia il suo ritorno in tv: "Iena con parrucca spettinata al lavoro"

Dopo lunghi mesi di attesa e tanti commenti di sostegno ai fan, Nadia Toffa è pronta a tornare. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Iena ha pubblicato una foto nella redazione del programma di inchieste, suscitando subito l'entusiasmo dei suoi followers.

La Toffa, che manca dalla tv ormai da maggio, ha sempre continuato ad aggiornate gli utenti postando alcuni momenti delle sue giornate sui social network. Ora, finalmente, una foto conferma il suo grande ritorno: "Iena con parrucca spettinata - ha commentato con l'ironia e la posotività che la contraddistingue la Iena - inchieste in arrivo. #mancapoco buon tutto gente!!!!!!".

Nadia Toffa torna in tv

Nadia Toffa è carica. Le Iene rinizierà il 30 settembre e, finalmente, rivedremo la Iena alle prese con le sue coraggiose inchieste. I fan continuano a fare il tifo per lei e, sotto a quella foto, la sostengono e incoraggiano: "Ci piaci anche spettinata, sei una forza", scrive qualcuno. "Non vedo l'ora di rivederti", aggiunge un altro. "Forza grande guerriera", continua un terzo. Sono in tanti ad attendere con ansia la ripresa de Le Iene proprio per rivedere Nadia in tv.