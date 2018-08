Nadia Toffa torna in tv: l’annuncio e la foto della sua “estate a colori”

Qualche giorno fa l’annuncio del suo ritorno in tv era stato relegato a commento scritto in calce alla foto che mostrava il suo brillante sorriso. Ora, invece, Nadia Toffa ha dato la giusta risonanza all’attesissimo appuntamento televisivo con un post che la mostra sorridente, felice di condividere un momento delle sue vacanze estive.

“Sto vivendo un’estate a colori! Tanta Energia positiva. Pronti per settembre? Io non vedo l’ora...”, ha scritto la Iena più amata del piccolo schermo dal quale è assente da maggio scorso per sottoporsi alle cure necessarie per sconfiggere del tutto il cancro.

I follower di Nadia Toffa, dunque, potranno finalmente rivedere il volto delle Iene nella prossima stagione del programma di Italia Uno che parte a settembre, magari già nella prima puntata che senz’altro sarà indicata dalla stessa conduttrice.

“Vi abbraccio uno a uno Buon TUTTO!”, scrive intanto lei a cui vanno gli auguri più cari del pubblico.