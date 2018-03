Nadia Toffa da Costanzo: "Non si può parlare di guarigione, ma combatto la malattia vivendo"

L'incubo non è finito per Nadia Toffa, ma il coraggio e la gioia - sì, la gioia - con cui sta affrontando tutto questo è ammirevole e senz'altro un esempio per tutte quelle persone che come lei stanno lottando.

La Iena, che un mese fa è tornata in tv dopo il malore che l'aveva colpita lo scorso 2 dicembre, rivelando di aver avuto un tumore, continua a tenere la guardia alta perché il nemico potrebbe ripresentarsi, come ha svelato giovedì sera al Maurizio Costanzo Show. "Non si può certo parlare di guarigione - ha spiegato - ma si sorride sempre alla vita. Non ho sospeso la vita per la malattia, combatto vivendo".

Un messaggio forte, come lei, che davvero non ha mai perso il sorriso, anzi, è riuscita a trovare nella malattia uno stimolo in più: "Ho più sensibilità. Cerco di mettermi il più possibile nei panni degli altri, che è molto difficile finché non ti ci trovi".