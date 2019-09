Nadia Toffa, ‘Le Iene’ trasmettono il suo ultimo video: “Non è quanto, ma come vivi”

La nuova stagione de ‘Le Iene’ inizierà martedì 1 ottobre a partire dalle 21.25 su Italia1 nell’imprescindibile ricordo di Nadia Toffa, protagonista di un video inedito di 20 minuti voluto, scelto e pensato proprio dalla conduttrice come saluto al pubblico. “Quest’anno per noi niente sarà più come prima. Inizieremo con uno speciale ricordo alla nostra Nadia Toffa. Un video inedito di 20 minuti che ha voluto, scelto e pensato lei. Un ricordo commovente e intenso”, si legge sul sito della trasmissione che prosegue con le parole della conduttrice, scomparsa il 13 agosto scorso dopo una lunga malattia, pensate per questo momento.

Nadia Toffa, a Le Iene il suo ultimo video: “È importante come vivi”

"La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero", le parole intense e commoventi che Nadia Toffa ha scelto per il video trasmesso domani nella prima puntata de ‘Le Iene’: "Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto".

“Per noi sarà un testamento di gioia, un abbraccio caldo dove ritrovarci per avere la forza di ricominciare consapevoli che niente sarà più come prima”, fanno sapere dal programma che in ogni puntata le dedicherà la sigla finale.

Nadia Toffa e la famiglia de 'Le Iene'

Nadia Toffa è morta il 13 agosto 2019 a causa di un tumore che ha raccontato in tv e sui social. Nadia ha lavorato a Le Iene quasi fino alla fine della scorsa edizione, saltando solo l’ultima puntata di questa stagione, provata com’era dalle cure. La sua morte ha commosso l’Italia intera, vicina alla famiglia e profondamente segnata da una perdita così devastante.

“Siamo una famiglia, l'abbiamo vista arrivare, sgomitare, era la mia famiglia'', ha dichiarato Giulio Golia, visibilmente commosso, nel giorno dei funerali. "La gente l'amava perché era autentica e l'ha capito - le parole di Enrico Lucci - Se c'è una cosa che va valorizzata di Nadia è che, in un'epoca come questa, piena di odio, di senso di rivalsa, di cattiveria e di rabbia esplosiva Nadia, organizzandosi bene e documentandosi ha convogliato tutta questa avversità in qualcosa di concreto''.