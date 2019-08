Addio a Nadia Toffa, dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore

"Ciao amici carissimi. finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni... Ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui. Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore". Così, lo scorso dieci giugno, Nadia Toffa celebrava via social i suoi quarant'anni. Anche allora, quando la malattia era già arrivata nel suo quotidiano da un anno e mezzo, piombata all'improvviso con un malore che l'ha colpita nel dicembre del 2017 in una hall di un albergo di Trieste, la giornalista regalava ai telespettatori il suo inno alla vita. Una vita costellata di traguardi professionali ed umani, la sua, e segnata dall'ultima battaglia, la più difficile, quella contro il cancro, che ne ha causato la prematura scomparsa oggi, nella mattina del 13 agosto. Ma "Chi ha vissuto come te, non perde mai - scrivono i colleghi de 'Le Iene' - Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi".

"La vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta"

"Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le carte che ti sei trovato in mano. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia tutte le altre, e la vita è proprio come ti giochi quell’ultima carta". Nadia lo ha voluto scrivere nel suo libro 'Fiorire d'Inverno. La mia storia', pubblicato lo scorso ottobre, in cui ha raccontato la sua lotta al pubblico, senza ipocrisie, chiamandola sempre per nome, terapia dopo terapia. Un approccio che le è costato anche alcuni attacchi, per aver definito la malattia "un dono". "Ovviamente è una sfiga - ha poi precisato - ma che ho saputo trasformare in un dono per quel che riguarda la forza che ha saputo tirarmi fuori". Il primo luglio l'ultimo post su Instagram, dove si immortala, sempre sorridente, insieme al suo cagnolino Totò. "Vi bacio tutti tutti", scrive. A giugno, invece, l'ultimo appello, sentito, per Don Maurizio, sacerdote "sempre in prima fila contro quelle mafie che avvelenano la nostra terra, la nostra aria, il nostro cibo". "Vi prego diamogli una mano - si legge - Non lasciamolo da solo". Ma quella in sostegno alle popolazioni della Terra dei Fuochi è stata solo una delle sue inchieste-simbolo.

La carriera di Nadia Toffa, dalla gavetta nelle tv locali alle inchieste-simbolo delle Iene

Nata a Brescia nel 1979, studi classici e laurea in lettere, dopo quattro anni di gavetta nelle emittenti locali, Nadia Toffa trova la grande occasione nel 2009 a 'Le Iene', diventando in breve tempo una delle inviate più apprezzate. Tra i suoi servizi più celebri, quelli sulle presunte truffe compiute da farmacie ai danni del servizio sanitario nazionale, sulla proliferazione delle sale slot machine (nel 2014 pubblica 'Quando il gioco si fa duro' sul fenomeno dell'azzardopatia in Italia), e, appunto, sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania per mano della camorra, sul crescente tasso di tumori nel "triangolo della morte" tra Napoli e Caserta e sulla "terra dei veleni" a Crotone. Tanti i premi di cui è stata insignita nel corso della sua carriera. Il 20 febbraio 2018 il comune di Taranto le conferisce la cittadinanza onoraria; a giugno 2018 vince Premio Luchetta per un reportage, realizzato assieme a Marco Fubini, sulla prostituzione minorile nella periferia di Bari.

L'ascesa prosegue con il debutto alla conduzione di 'Open space', trasmissione di Italia Uno che si proponeva come "social talk", ossia come un mezzo diretto fra il pubblico e personaggi dello spettacolo, della politica o dello sport, andata in onda nel 2015 ed ideata sempre dai produttori de 'Le iene'. Poi il ritorno al programma satirico di Davide Parenti stavolta dietro al bancone, come conduttrice, dove affianca Nicola Savino. Qui è rimasta fino all'ultimo, fino al 5 maggio, data della sua ultima apparizione televisiva. La malattia l'ha costretta a saltare solo l'ultima puntata della stagione, quella di domenica 12 maggio, "a causa delle cure troppo pesanti". "Come potrò dimenticare il coraggio, l’allegria, la tua faccia sempre vicinissima? - scrive oggi Savino su Instagram - Buon viaggio guerriera".