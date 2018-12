Natale Rai, tutti i programmi in onda durante le feste

Grandi show in prima serata, musica, intrattenimento e spettacolo per tutta la famiglia nell'offerta natalizia della Rai.

In seconda serata su Rai 3 per tutto il periodo delle feste torna "La mia passione", programma condotto da Marco Marra che dopo Emma (ospite della prima puntata di sabato 22) proporrà appuntamenti con Roberto Vecchioni, Toto Cutugno, Veronica Pivetti e Mogol: il 28 dicembre in seconda serata, il 30 dicembre alle 20.30, il 4 gennaio in seconda serata e il 6 gennaio alle 20.30. L'arte circense più raffinata e amata dal pubblico familiare è la protagonista - sempre su Rai 3 dalle 21.15 - della Vigilia di Natale, con il 42esimo Festival del Circo di Montecarlo, programma condotto da Melissa Greta Marchetto e che torna anche la sera di San Silvestro, dalle 21.

Il giorno di Natale, martedì 25 dicembre, alle 23 su Rai 1 arriva la musica de Il volo con "Voci di Natale, Libano 2018", un music movie con i cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in visita al contingente italiano per portare gli auguri e un messaggio di vicinanza. Su Rai 2, ancora martedì 25 dicembre, torna alle 21,05 "Unici" con la puntata dal titolo "Non stop - La stagione dei talenti", oltre due ore e mezza in cui Giorgio Verdelli racconta lo storico programma Rai "Non stop". Unici ci sarà anche mercoledì 2 gennaio alle 22,55 con "L'inarrestabile Gianna", dedicato a Gianna Nannini.

Domenica 30 dicembre su Rai 3, a mezzanotte e mezzo andrà in onda "Data comedy show", format originale in cui quattro comici giocano con numeri e statistiche dei cosiddetti Big Data. Tutti pronti poi la sera di San Silvestro - lunedì 31 dicembre - a salutare il 2018 e a dare il benvenuto al 2019 con "L'anno che verrà", in prima serata Rai 1 e in diretta da Matera con Amadeus e tantissimi ospiti.

Martedì 1 gennaio, Rai 1 inaugura il nuovo anno con Roberto Bolle, protagonista di "Danza con me", vincitore nel 2018 del prestigioso premio Rose D'Or come miglior programma di entertainment d'Europa. Su Rai 2 alle 19.45 va in onda "Zucchero – una notte a Venezia" mentre giovedì 3 gennaio, sempre su Rai 2 alle 23.15, "Pinocchio" viene riletto da Edoardo Leo, con le musiche dal vivo dell'Orchestra Giovanile di Roma. Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio, va in onda su Rai 2 alle 21.05 "Adriano c'è", omaggio ad Adriano Celentano. La Befana arriverà come di consueto domenica 6 gennaio con altra serata speciale su Rai 1 alle 20.35 con "I Soliti ignoti- il ritorno - Lotteria Italia", programma condotto da Amadeus che vedrà l'estrazione finale dei biglietti fortunati.