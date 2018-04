Incidente stradale per Nathalie Caldonazzo: trasportata in ospedale

La showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo è stata trasportata in ospedale in codice giallo a Roma dopo un incidente stradale.

Lo scontro è avvenuto questo pomeriggio sul lungotevere Oberdan, all'altezza di piazza Monte Grappa, a Roma. La showgirl e attrice era a bordo di uno scooter Peugeot tweet che, per cause in corso di accertamento, si è scontato con un'auto Fiat Freemont.

Soccorsa, la Caldonazzo è stata trasportata in codice giallo al policlinico Gemelli. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale del gruppo Prati.

Nathalie Caldonazzo ha esordito come modella a Roma e Milano e curato le pubbliche relazioni per alcune discoteche nella capitale e in Costa Smeralda.

Diventata famosa nella prima metà degli anni novanta per la sua relazione con Massimo Troisi, nel 1997 la Caldonazzo è entrata a far parte della compagnia del Bagaglino. L’ultima partecipazione televisiva è nell’edizione 2017 dell’isola dei Famosi.