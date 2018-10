Corona non lascia ma raddoppia: prima 'Verissimo', poi Chiambretti. E intanto si reinventa con 'Loft'

Fabrizio Corona e la tv, un connubio sempre più complice. Le trasmissioni lo invitano per guadagnarne in scintille, e lui, intento a reinventarsi giorno dopo giorno, accetta di sedere nei parterre. A dispetto di quanto si è vociferato nei giorni scorsi, infatti, non ci sarebbe alcun attrito tra l'ex re dei paparazzi e Mediaset, anzi: Corona avrebbe in calendario due ospitate, la prima a 'Verissimo' e la seconda a 'CR4 - La repubblica delle donne', nuovo show di Piero Chiambretti. E intanto, fuori da Cologno, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura professionale con 'Loft', piattaforma televisiva della società editoriale Il Fatto.

Ci sarebbe ben poco di vero, dunque, dietro la notizia del camerino distrutto dopo il 'Grande Fratello Vip' e della conseguente ira dell'azienda. Stando a quanto apprende Today, Corona, sulla bocca di tutti a seguito della lite con Ilary Blasi, sarà nuovamente ospite di Silvia Toffanin, nella puntata in onda sabato tre novembre, e ai suoi microfoni racconterà quella "verità" che ha promesso di gridare al termine della diretta infuocata di giovedì scorso. Con la schiettezza di sempre, ma pronto ad essere ammonito dalla conduttrice veneta, che più volte è riuscita nell'intento di 'ridimensionarlo' durante le interviste.

Poi sarà la volta del programma di Chiambretti, al via mercoledì 7 novembre in prima serata su Rete 4.

Il progetto 'Loft'

Ospitate a parte, però, la tv è nel futuro del "fenomeno Corona" - ex fotografo dei vip ed oggi proprietario di un marchio di abbigliamento - anche e soprattutto grazie ad un nuovo progetto di cui sarà protagonista. Un progetto in collaborazione con la webtv 'Loft', che al momento resta top secret ma per cui è già sotto contratto.

Come i più attenti avranno notato, infatti, sulla piattaforma sono state già caricate a mo' di "antipasto" due interviste esclusive rilasciate dall'ex agente dei paparazzi nei giorni scorsi, rispettivamente prima e dopo l'ingresso nella Casa. Ed è probabile, peraltro, che si riferiscano proprio a questo i rumors sulle presunte tensioni con Selvaggia Lucarelli, penna di punta del Fatto Quotidiano, che potrebbe non aver gradito l' 'invasione di campo'. E stavolta la polemica sarebbe arrivata ancor prima della messa in onda.