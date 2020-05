Netflix annuncia la seconda stagione di ‘Summertime’

E’ ufficiale: la seconda stagione di ‘Summertime’ ci sarà. La notizia arriva dai profili social di Netflix che conferma il prosieguo della serie originale italiana prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios.

Confermato il cast principale che ha conquistato il cuore del pubblico nell’esordio: Summer (Coco Rebecca Edogamhe), Ale (Ludovico Tersigni), Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo (Giovanni Maini) e Blue (Alicia Ann Edogamhe). Al loro fianco, nei ruoli adulti, anche Isabella (Thony), mamma di Summer e Blue, e Maurizio (Mario Sgueglia), papà di Ale. Novità dietro la macchina da presa: la regia sarà affidata a Francesco Lagi, già co-regista e co-autore della prima stagione, e a Marta Savina. Tutte le puntate saranno firmate da Enrico Audenino e Francesco Lagi che saranno affiancati da Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli nella scrittura di alcune sceneggiature. La seconda stagione di 'Summertime' riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.

Andiamo a festeggiare con un tuffo a bomba 🌊#SummertimeNetflix tornerà prossimamente con una seconda stagione. pic.twitter.com/U6NM4TOVYl — Netflix Italia (@NetflixIT) May 26, 2020

Summertime, la trama della prima stagione

'Summertime' è una moderna storia d'amore ambientata durante l'estate, sulla costa adriatica. Un'attrazione innegabile unisce Ale e Summer, due ragazzi che provengono da mondi molto diversi. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell'estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.