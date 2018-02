Netflix, tutte le novità di marzo

Archiviate quasi ormai del tutto le serie tv che hanno appassionato il pubblico durante i mesi invernali, Netflix propone tantissime novità a partire dal 1 marzo.

Si inizia con "21 Thunder", che racconta la vita di giocatori e allenatori di una squadra di calcio di Montreal, "Gost Wars" e "Borderliner", serie originale Netflix. Grande attesa per la seconda stagione di "Jessica Jones", che vedrà la supereroina rimettere insieme i pezzi dopo il confronto con Kilgrave, e attesissimi anche i nuovi episodi di "Santa Clarita Diet", con Drew Barrymore". E poi ancora "On my block", "Una serie di sfortunati eventi", e la terza e ultima stagione di "Love".

Nel catalogo nuovi arrivi anche tra i film, tra cui "Freeheld", "Ladies First", "The Outsider", "Captain America: Civil War", e documentari come "Wild Wild Country" e "Take your pills", sull'aumento dell'utilizzo di stimolanti per migliorare le prestazioni.

Netflix, l'elenco delle serie tv in onda a Marzo

1 marzo – 21 Thunder, Stagione 1

2 marzo – Ghost Wars, Stagione 1

6 marzo – Borderline, Stagione 1

8 marzo – Jessica Jones, Stagione 2

9 marzo – Collateral, Miniserie

9 marzo – Designated Survivor, Stagione 2B

9 marzo – Love, Stagione 3

15 marzo – Tabula Rasa, Stagione 1

16 marzo – Edha, Stagione 1

16 marzo – On My Block, Stagione 1

21 marzo – Shadowhunters, Stagione 3

23 marzo – Alexa & Katie, Stagione 1

23 marzo – O Mecanismo, Stagione 1

23 marzo – Requiem, Stagione 1

23 marzo – Santa Clarita Diet, Stagione 2

30 marzo – ReBoot: The Guardian Code, Stagione 1

30 marzo – Trailer Park Boys, Stagione 12

30 marzo – Una serie di sfortunati eventi, Stagione 2