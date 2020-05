L’ultimo romanzo di Elena Ferrante sarà una serie Netflix: il trailer con la voce di Emma

Netflix e Fandango svilupperanno una serie basata su 'La vita bugiarda degli adulti', l'ultimo romanzo di Elena Ferrante, scrittrice italiana amata in tutto il mondo e inserita nella prestigiosa classifica del Time tra le 100 personalità più influenti dell'anno. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social della piattaforma di streaming che ha diffuso il primo trailer in cui si sente l’inconfondibile voce di Emma Marrone leggere gli stralci del testo.

"Siamo incredibilmente onorati di poter sviluppare una serie basata su 'La vita bugiarda degli adulti' - afferma Felipe Tewes, direttore Local Language Original Series di Netflix - I libri di Elena Ferrante hanno ispirato e affascinato i lettori in Italia e nel mondo, e siamo entusiasti di portare la sua ultima opera sugli schermi del nostro pubblico globale. Siamo inoltre felici di proseguire la nostra collaborazione con Fandango e di continuare a investire in storie 'made in Italy' uniche che crediamo possano essere apprezzate in Italia e in tutto il mondo".

"Siamo molto felici - dice a sua volta Domenico Procacci fondatore di Fandango - di continuare a raccontare il mondo di Elena Ferrante. 'La vita Bìbugiarda degli adulti', edito dagli amici di E/O, di quel mondo narra un'altra parte, vicina ma diversa. Sarà una bella avventura e siamo contenti di affrontarla con Netflix, con cui abbiamo ormai un rapporto forte e consolidato".

La trama de 'La vita bugiarda degli adulti'

'La vita bugiarda degli adulti' è un ritratto potente e singolare del passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta. La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza scampo. Il romanzo, uscito per Edizioni E/O in Italia il 7 novembre scorso, sarà pubblicato in 25 paesi nel mondo il prossimo primo settembre.

Tra i lavori di Elena Ferrante tradotti in 45 lingue figura anche la saga de 'L'amica geniale' che ha venduto più di 15 milioni di copie e ha ispirato la serie tv di Rai Uno di grande successo, prodotta – tra gli altri – dalla stessa Fandango. Da altri romanzi sono stati tratti dei film ('L'amore molesto', 'I giorni dell'abbandono').