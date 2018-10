Accoltellamento Niccolò Bettarini: chieste condanne a 10 anni per gli aggressori

Il pm di Milano Elio Ramondini ha chiesto quattro condanne a dieci anni di carcere per gli aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, che la scorsa estate è stato colpito di calci, pugni e otto coltellate all'uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano. Come riporta MilanoToday, gli imputati, che dopo essere stati fermati si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, sono accusati di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo d'armi.

"Ho provato solamente rabbia nel rivederli", ha affermato Bettarini Jr rivolgendosi ai cronisti e aggiungendo poi "credo nella giustizia". L'episodio è avvenuto a luglio. Il 19enne era stato operato d'urgenza all'Ospedale Niguarda per un intervento di ricostruzione del nervo dell'arto superiore. Verso fine agosto era stata annunciata la decisione del ragazzo di costituirsi parte civile al processo contro i quattro giovani indagati, per il riconoscimento dei danni subiti.

