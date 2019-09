Niccolò Bettarini conduce 'Il Collegio Off', Simona Ventura: "Ha fatto tutto da solo"

Niccolò Bettarini sulle orme della mamma. Il figlio di Simona Ventura sbarca a sorpresa su Rai Play, dove condurrà 'Il Collegio Off' - spinoff del docu-reality di Rai2 - insieme a Valentina Varisco. Super Simo sarà invece la voce narrante de 'Il Collegio 4', al posto di Giancarlo Magalli, ma su un'eventuale 'raccomandazione' - ipotesi caldeggiata dai più maliziosi - chiarisce: "Io non ho perorato la causa".

"Ha fatto tutto da solo - ha spiegato al Corriere della Sera -. Non mi sono intromessa. Lascio che lui faccia la sua strada come vuole". Che Niccolò volesse lavorare in tv è una sorpresa per tutti, ma ancor di più potrebbe essere vederlo nei panni del conduttore. Insomma, chissà che non abbia la stoffa della mamma.

Intanto Valentina Varisco, la sua nuova collega, lo promuove a pieni voti: "Stiamo per tornare - ha fatto sapere sui social -. Questa è la seconda edizione. Ho deciso di volere un co-conduttore con me. Ho fatto un sacco di provini e alla fine ne ho preso uno che è bravissimo, bellissimo".

Non resta che vederlo al lavoro. La messa in onda de 'Il Collegio 4' è prevista per la seconda metà di ottobre e lo spinoff dovrebbe partire più o meno negli stessi giorni.