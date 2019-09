Nick Luciani, da cantante a muratore. La confessione nel salotto di Barbara D'Urso

(Nel video sopra la confessione di Nick Luciani a Pomeriggio Cinque)

Nick Luciani nel salotto di Pomeriggio Cinque torna a parlare della sua situazione economica. "Va un pochino meglio, sto ricominciando a cantare" ha confessato nell'intervista di Barbara D'Urso. Il biondo dei Cugini di campagna, non ha mai nascosto le sue difficoltà economiche e ospite in diverse trasmissioni televisive aveva raccontato il periodo nero che lo aveva travolto dopo la sua uscita dal gruppo nel 2014. Il divorzio dagli altri componenti lo aveva costretto a ridimensionare di molto il suo stile di vita fatto di auto di lusso con annesso autista.

La confessione di Nick Luciani

"Mi sono adattato a fare un po' di tutto anche il muratore e l'elettricista". Attività che Nick svolge solo in casa sua considerandole "una forma di risparmio". Da Cugino di campagna è passato ad essere Figlio di campagna. Così si è definito nel video registrato e mandato in onda durante la trasmissione di Canale 5 mostrando le sue abilità tuttofare.

Da cantante a muratore

Da taglialegna a muratore, da elettricista a giardiniere. Tutto questo perché per la voce di Anima mia "chi da sé fa per tre". Il suo rimboccarsi le maniche è stato apprezzato dagli opinionisti presenti nel salottino. Lory Del Santo e Biagio D'Anelli gli hanno riconosciuto il merito di aver saputo darsi da fare anche se per D'Anelli, a questo punto, sarebbe opportuno anche rivedere il suo look e staccarsi dall'idea degli anni '70.