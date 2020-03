Nicola Porro: “Ho il Coronavirus, tosse e febbre a 39. Non mi sta seguendo nessuno”

(Nel programma 'Stasera Italia' il collegamento con il giornalista Nicola Porro contagiato dal Coronavirus)

A qualche ora dal video in cui ha raccontato di essere stato contagiato dal Coronavirus, Nicola Porro è intervenuto in collegamento nel programma di Rete4 ‘Stasera Italia’ per raccontare la situazione in cui versa in queste ore.

Attualmente il giornalista e conduttore di ‘Quarta Repubblica’ (trasmissione adesso sospesa per cautela sanitaria) si trova in isolamento domiciliare: “Mi spiace non esserci ma era inevitabile, visto il tampone” ha spiegato a Barbara Palombelli: “È come una brutta influenza, anche se non vorrei offendere nessuno di quelli che stanno molto male. Ho 39 di febbre e questa brutta tosse che mi dà affanno. Giù ho i miei genitori sono due signori di 80 anni ed è meglio che non li veda per il prossimo mese, perché quella che per me è un’influenza, per loro potrebbe essere una terapia intensiva”.

Nicola Porro ha proseguito ribadendo di non sapere individuare il momento in cui potrebbe essere avvenuto il contagio, nonostante negli ultimi giorni abbia prestato tutte le attenzioni: “Negli ultimi 15 giorni non ho fatto nulla della mia vita quotidiana solita, niente cene, pranzi, uscite eppure me lo sono beccato”, ha spiegato: “Se vogliamo trovare lo stron*o che sta attaccando la malattia al’Italia, facciamolo pure, ma fare più attenzione di quanto abbia fatto non era possibile. Quando è successa questa vicenda del Coronavirus mi sono autolimitato, senza aspettare i decreti del governo”.

Nicola Porro ha il Coronavirus: “Non mi sta seguendo nessuno”

A Barbara Palombelli che gli ha chiesto se in questi giorni sia sotto controllo medico, Nicola Porro ha risposto: “Non mi sta seguendo nessuno. Sono molto bravi questi signori dello Spallanzani. Ieri sera non mi sentivo già bene e gli ho spiegato che dovevo andare in onda e che avevo bisogno di fare un tampone al volo, e di darmi il risultato prima possibile. Il risultato è arrivato questa mattina alle 10.30. Mi hanno detto che qualcuno dell’Asl mi avrebbe chiamato ma non ho sentito nessuno. Penso sia anche normale, ci sono altri casi. Per ora mi tengo la febbre”.

Infine: “Spero solo che non commettano quell’errore drammatico che hanno commesso per la chiusura della Lombardia”, ha concluso Porro poco prima che il presidente Conte annunciasse l’entrata in vigore del decreto che rende tutta l’Italia “zona protetta”: “Le cose o si fanno senza annunciarle, in maniera seria, o non si annunciano, non siamo al Grande Fratello. L’emergenza sanitaria è innegabile. Il punto fondamentale è che dovremmo concentrarci sui nostri anziani, non su di me. Spero di non essere intubato domani mattina, ma me la caverò, spero. Ma non voglio che questo rischio lo corra un ottantenne. Se chiudessimo il paese potremmo pagare tutti le conseguenze”.