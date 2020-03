Nicola Porro rompe il silenzio: "Ho il Coronavirus, vi racconto tutto" (VIDEO)

Un video lungo tre minuti intervallato da ripetuti colpi di tosse. Così Nicola Porro torna a mostrarsi in pubblico dopo l'annuncio di aver contratto il Coronavirus. "La situazione è questa: mi sono beccato il virus - dice sul suo sito nicolaporro.it - Ho fatto un tampone ed è risultato positivo. Quindi per i prossimi 14 giorni dovrò stare in isolamento. Lo faccio secondo le procedure che mi hanno detto i medici dello Spallanzani, verrò contattato dalla Asl e sarò sotto monitoraggio soprattutto per questa tosse che mi è arrivata improvvisamente insieme al virus".

Nicola Porro ha il Coronavirus: "Non so come me lo sono beccato, molto peggio di una brutta influenza"

Porro ricostruisce gli ultimi giorni, ma non riesce a rintracciare le modalità con cui può aver contratto il virus. "Negli ultimi 15 giorni non mi sembra di aver fatto qualcosa di particolarmente incasinato, anzi sono stato attento - prosegue nella clip - Eppure il virus me lo sono beccato. Mi dispiace molto per i miei colleghi di Quarta Repubblica che magari non si sono beccati il virus ma si beccano la quarantena, perché per loro è un problema da molti punti di vista. Mi scuso con loro". A seguito della malattia del giornalista, infatti, l'intera redazione di Quarta Repubblica si trova in isolamento domiciliare e la trasmissione è sospesa per due settimane.

"E' molto peggio di una brutta influenza - continua - Spero che qualcuno non mi obblighi a ricoverarmi, probabilmente no. Ma io non voglio fare minuto per minuto una comunicazione alla Grande Fratello su quanta tosse, quanta febbre e quanto ossigeno nel sangue ho. La comunicazione deve essere laica e seria. Ad alcuni prende come sta prendendo a me, e spero non peggiori, ad altri sta prendendo veramente male".

Quindi il giornalista chiude il video invitando tutti alla responsabilità. "Cerchiamo di capire che è molto facile trametterlo, perché io ancora non ho capito dove l'ho beccato - chiosa - Mi auguro che domani avremo la nostra zuppa (un appuntamento quotidiano che Porro ha con i suoi lettori, ndr). Un grande saluto a tutti voi e ai tantissimi che mi hanno scritto e che si sono preoccupati. Non preoccupatevi per me, ci sono ben altre persone per cui preoccuparsi, soprattutto per chi ha una certa età".