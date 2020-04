Nicola Porro torna in tv dopo il coronavirus: “Mi sono sentito fortunato per tre motivi”

A quasi un mese di distanza dalla notizia della sua positività al coronavirus, Nicola Porro è tornato in tv al timone di ‘Quarta Repubblica’, programma di Rete 4 contestualmente sospeso durante la sua assenza.

Inevitabile per il giornalista definitivamente guarito dal Covid-19 iniziare la puntata di lunedì 6 aprile con un commento alla propria esperienza personale, già raccontata via social durante i giorni di isolamento: “Non ci siamo stati nelle ultime settimane. Ho passato qualche brutto giorno, sono stato male. Non ne parleremo troppo perché è veramente poco importante quello che mi è successo, però è importante dire che mi sono sentito fortunato per tre motivi”, ha esordito Porro.

Nicola Porro guarito dal coronavirus: il commento a ‘Quarta Repubblica’

Nicola Porro ha così sintetizzato i motivi per cui, alla luce della propria situazione medica finalmente risolta, ritiene di essere una persona fortunata. “Il primo motivo è quello che il coronavirus a me come ad altre persone ha preso in forma non mortale (…) Ai deceduti va il nostro pensiero, e agli ospedalizzati in una maniera più serie rispetto a quello che è stata la malattia per me”.

“Sono fortunato perché faccio il lavoro che amo, sono riuscito a farlo qua in questo studio. Rispetto a milioni di italiani sono fortunato perché posso lavorare”, ha poi proseguito, fino a concludere con l’ultimo motivo: “Sono fortunato, e voglio dirlo con grandissima chiarezza, perché io ho fatto i test. Io ho saputo di avere questa malattia, perché quando ho saputo e dopo che l’ho affrontata ho avuto ulteriori test per certificare che non solo la malattia era finita, ma era certamente finita e oggi non posso più contagiare gli altri”.

