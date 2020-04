Nicola Porro guarito dal coronavirus: ‘Quarta Repubblica’ torna in onda

Nicola Porro è guarito dal coronavirus: “E’ cominciato ad inizio marzo ed ora questo foglio della Asl, dopo due tamponi negativi effettuati come da protocollo, mi ha liberato”, ha spiegato il giornalista e conduttore televisivo nel video in cui ha raccontato la sua battaglia finalmente terminata.

A qualche ora dalla notizia delle sue ormai buone condizioni di salute, è arrivato via Twitter anche l'annuncio del suo ritorno in tv con il programma di Rete4 ‘Quarta Repubblica’, sospeso proprio dopo l’esito positivo del tampone, in onda da lunedì 6 aprile alle ore 21.25 nell’orario che temporaneamente era stato occupato da ‘Stasera Italia’.

Nicola Porro guarito dal coronavirus

Nicola Porro era risultato positivo al coronavirus il 9 marzo. “Per i prossimi 14 giorni dovrò stare in isolamento. Lo faccio secondo le procedure che mi hanno detto i medici dello Spallanzani, verrò contattato dalla Asl e sarò sotto monitoraggio soprattutto per questa tosse che mi è arrivata improvvisamente insieme al virus”, aveva raccontato in un video il giornalista che non ha avuto bisogno di ricovero in ospedale. Il 31 marzo, poi, l'annuncio della guarigione: "Sono finalmente libero, sono ufficialmente guarito dopo i due tamponi negativi. Non è stata una passeggiata. Il virus peggiore è farsi paralizzare dalla paura".

