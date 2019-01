Le “Signorine Buonasera” si ritrovano per i 90 anni di Nicoletta Orsomando: la foto sui social

I loro volti gentili portatori sani di una dimenticata eleganza a mezzo busto, e quei sorrisi così rassicuranti da suscitare la serenità del telespettatore salutato attraverso lo schermo, sono ormai parte indefettibile della storia della televisione italiana.

‘Signorine Buonasera’ venivano chiamate le annunciatrici che elencavano i programmi trasmessi dalla tv, titolari del compito di non mancare al tradizionale appuntamento iniziato nell'ottobre 1953 da Nicoletta Orsomando che il prossimo 11 gennaio spegnerà 90 candeline.

E per festeggiare lei, la capostipite di tutte le signorine Buonasera, una reunion ha raccolto attorno a una torta tutte le più famose annunciatrici televisive dell'epoca, regalando ai fan che le ricordano nel piccolo schermo tuffo nostalgico nella tv che fu.

Chi sono le “Signorine Buonasera”

Nella foto pubblicata su Facebook da Rosanna Vaudetti, 81 anni, annunciatrice dal 1961 al 1998, compare Maria Giovanna Elmi, 78 anni, conosciuta come "la fatina Azzurrina" per la partecipazione alla trasmissione per bambini "Il dirigibile", nella quale affiancava il cantante Mal.

C’è anche Aba Cercato, conduttrice in Rai dal 1959 al 1983, e Gabriella Farinon, che lavorò in Rai soprattutto negli anni settanta prima come ‘signorina buonasera’ dagli studi di Roma, e poi come presentatrice (sua anche la conduzione del Festival di Sanremo nelle edizioni del 1969 e 1973).

Presente, infine, Paola Perissi, conduttrice dal 1979 al 2000 che, oltre agli annunci televisivi, ha condotto per oltre quindici anni un’altra indimenticabile trasmissione televisiva di Rai 1, ‘Almanacco del giorno dopo’.

“La classe e l'eleganza di una televisione che non esiste più”, ha scritto qualcuno in calce allo scatto. Un commento che vale per tutti.