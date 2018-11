Moric VS D'Eusanio, lite da Chiambretti: "Quante gocce di valium ha preso prima di entrare?"

(Nel video sopra l'intervista di Nina Moric)

Fabrizio Corona riesce a infiammare gli animi anche quando non c'è. A "La Repubblica delle Donne", su Retequattro, dove mercoledì sera è stata ospite Nina Moric, l'atmosfera si è surriscaldata proprio quando si è iniziato a parlare di lui. "Abbiamo trovato un punto d'incontro che è Carlos, nostro figlio - ha spiegato l'ex modella croata - Dopo l'ultima sentenza ho visto in Fabrizio la capacità di amare suo figlio, ho visto una persona nuova. Magari non è ancora pronto per amare una donna. Adesso è concentrato sull'amore per il proprio figlio".

Affermazioni su cui ha avuto più di qualcosa da ridire Alda D'Eusanio - protagonista in passato di infuocati diverbi con l'ex re dei paparazzi - che già prima aveva stuzzicato Nina. "Sono curiosa di sapere cosa sta cercando per terra - ha chiesto la conduttrice a Chiambretti, riferendosi alla sua ospite - non guarda mai in faccia, guarda solo per terra", e poi ancora: "Quante gocce di valium ha preso prima di entrare?". "Lei è fuori da ogni grazia di Dio per dire una cosa simile - ha risposto piccata Nina Moric - E' davanti a una donna che ha un vissuto intenso".

Su Corona la D'Eusanio non ha fatto sconti: "L'amore si dimostra con un buon comportamento da padre, in modo che un figlio sia orgoglioso e non che si debba vergognare avendo un padre in galera o che continua a provocare la magistratura e tutto il resto". Parole dure che Nina non ha incassato: "Signora Alda lei non è sposata, ha una certa età, io capisco che la menopausa fa brutti scherzi, ma adesso basta. Lei non è mamma, non è nonna, non ha figli, mariti, è una donna sola e in menopausa. Nella prossima vita faccia dei figli così sarà meno acida".

Difficile mettere a tacere il battibecco per Chiambretti, mentre la D'Eusanio spiegava che la menopausa per lei è passata da tempo. "Mi sembra un bel finale" ha chiosato il conduttore.