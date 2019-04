Nina Moric furiosa, l'attacco a Karina Cascella: “Stai al posto tuo, torna sul trono di Uomini e Donne”

(Karina Cascella definisce Nina Moric "fragile mentalmente" e la modella croata perde le staff)

Nina Moric è tornata in tv come protagonista del momento ‘uno contro tutti’ che l’ha messa di fronte alle sfere ostili e amiche del programma ‘Live – Non è la D'Urso’. La carriera di modella di successo, la travagliata storia con Fabrizio Corona, il rapporto con l’adorato figlio Carlos Maria sono stati i temi trattati nel corso di uno spazio che ha raggiunto il picco del livore quando Karina Cascella, opinionista di punta del ‘parterre d’Urso’, l’ha definita “fragile mentalmente”.

‘Live – Non è la D'Urso’, Nina Moric stronca Karina Cascella: scoppia la lite

“Carlos ora sta benissimo, è sereno. Deve essere protetto da tutto questo. Vivo per mio figlio. Per troppi anni sono stata senza di lui, ora siamo uniti più che mai. E’ un ragazzo unico e speciale, davvero straordinario”: queste le parole con cui Nina Moric ha parlato del figlio e della situazione famigliare successiva all’arresto di Fabrizio Corona con cui si è riavvicinata dopo le ostilità del passato. Ed è stato proprio il tema “ex marito” che ha provocato lo scontro con Karina Cascella, la quale l’ha definita “fragile psicologicamente” e ha sostenuto che è stato per colpa di Corona se non ha proseguito la sua carriera di modella.

“Io fragile dal punto di vista mentale? Chi sei per giudicare me? Non ti devi permettere, sei un pessimo esempio per tua figlia e per le persone che soffrono veramente. Ho abbandonato la carriera di top model per mia volontà”, ha tuonato la modella che sul padre di suo figlio ha aggiunto: “Lo sposerei 100mila volte, non mi pento di nulla perché le colpe non sono solo sue… Karina, non sei una psicologa, fatti dare una laurea e ne riparliamo”.

Infastidita dal pensiero di Karina Cascella, Nina Moric ha quindi lanciato una frecciata pungente all’opinionista già protagonista di ‘Uomini e Donne’: "E tu cosa hai fatto? Hai fatto Uomini e Donne, sei diventata opinionista e ora mi fai la morale? Stai al posto tuo", ha tuonato Nina; "Non mi pare che sto parlando a un premio Oscar. Tu hai fatto un video con Ricky Martin", la replica della Cascella in riferimento è al celebre videoclip di "Livin' la vida loca" in cui recitò al fianco del cantante oggi coach di Amici. "Se permetti, tra Ricky Martin e Uomini e Donne c'è una certa differenza!", la stoccata definitiva a cui Barbara d'Urso ha tentato (invano) di rimediare.