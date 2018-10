Verissimo, Nina Moric: "Fabrizio vuole andare al Gf per replicare, fatelo entrare"

"In questi quattro anni sono successe tante cose. Ora ho superato questo dolore, ma non auguro a nessuno di stare come sono stata io. Mi sono rifugiata nel mio silenzio e adesso ho iniziato a gridare. Voglio far sentire la mia voce". Nina Moric, ospite in esclusiva sabato 20 ottobre Verissimo, parla come un fiume in piena della sua vita e del suo rapporto tormentato con l'ex marito Fabrizio Corona. Un rapporto che quest'estate sembra aver trovato un po' di pace.

Ai microfoni del talk show racconta: "Dopo quattro anni da incubo, di grande solitudine e sofferenza, grazie a Carlos siamo riusciti a trovare un equilibrio. Quest'estate abbiamo ridato un senso alla parola famiglia. Spero che sia stato fatto in buona fede, perché temo sempre che Fabrizio possa fare le cose solo per i giornali. Ora – prosegue la modella croata - Mio figlio vive con me e vive con papà. Mi sono riavvicinata alla mamma di Fabrizio (Gabriella, ndr), anche questa è una grande vittoria. Carlos ha bisogno di questa sintonia, per quattro anni gli è stata negata la parola mamma, adesso può pronunciarla tutti i giorni".

Un equilibrio famigliare minato però dal fatto che Fabrizio, qualche tempo fa, ha aperto un profilo Instagram al figlio. Al riguardo Nina dichiara: "Sono assolutamente contraria. Rimprovero questa cosa a Fabrizio e mi dissocio. A 16 anni è giusto che Carlos abbia il suo profilo, se lo volesse, ma lui non è interessato ai social. Mi ha dato fastidio come gli sia stato imposto. Questo vuol dire strumentalizzarlo. Per lui è pericoloso perché ha due genitori molto esposti anche sui social, va protetto. Carlos - aggiunge - ha chiesto già da un mese a suo padre di chiudere il profilo ma Fabrizio non l'ha ancora fatto".

A Silvia Toffanin che le chiede come sia fatto veramente l'ex re dei paparazzi, Nina confida: "Fabrizio non cambierà mai, non è facile accettare di stare vicino ad uno che vuole sempre fare il suo show. Rimanere sciocchi fuori non significa che si resti anche giovani, lui deve capire che sta crescendo. Lui ama questo mondo, questo parlare di sé. E' rientrato in questo vortice ed è difficile uscirne. Ha sete di questa popolarità. Qualcuno potrebbe dire che è un narcisista patologico, ma io non credo soffra di malattie, è solo uno show man. Forse Carlos è l'unica persona che può dargli una mano per trovare la retta via".

Riguardo alla fine del rapporto tra Corona e Silvia Provvedi e del fatto che lui abbia dichiarato proprio a Verissimo di non averla mai amata, Nina risponde: "Mi sembra che se la stiano gestendo benissimo da soli. Adesso lui vuole andare al Gf per replicare, fatelo entrare. Mi pare che tutti e due ci abbiano marciato sopra e trovo tutto abbastanza squallido".

Alla domanda se Silvia Provvedi le sia mai piaciuta, Nina, categorica: "No assolutamente, perché nel momento di massima sofferenza mi ha lanciato delle frecciatine e non si doveva permettere. Se dovessi darle un consiglio? Non si muore per amore". E, infine, se invece le sia mai piaciuta l'altra storica ex di Fabrizio Belen, risponde: "Anche Belen non mi è mai piaciuta, ma non provo rancore nei suoi confronti".