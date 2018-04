Nino Castelnuovo gravemente malato e in difficoltà economiche: l'appello della moglie

A 30 anni dallo spot dell'Olio Cuore, che ha fatto la storia della pubblicità in Italia, la moglie di Nino Castelnuovo (l'uomo che saltava la staccionata) parla in tv e racconta il dramma del marito.

A Sabato Italiano, la donna, Cristina Di Nicola, ha svelato che il protagonista dell'Olio Cuore soffre da anni di un problema agli occhi che, recentemente si è aggravato, limitando molto la sua vita e i suoi desideri: "Il suo desiderio è sempre stato lavorare, nonostante il suo problema. Ma negli anni è diventata una battaglia contri i mulini a vento... si è trovato molte porta sprangate, si è anche un po' depresso", è stato l'appello della signora Cristina.

La donna, disperata, ha rivelato nella trasmissione di Eleonora Daniele che Nino Castelnuovo è anche in difficoltà economica, poiché ancora non ha ricevuto l'assegno di invalidità che gli spetterebbe: "Ho seguito l'iter regolare, è stata riconosciuta l'invalidità al 100 per cento, in prima battuta - ha raccontato la moglie di Castelnuovo a Sabato Italiano - ma non è stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento. L'avvocato ci ha consigliato di fare ricorso. La commissione l'ha visitato nel marzo dell'anno scorso e ha riconosciuto l'indennità".

La donna ha spiegato che, a febbraio di quest'anno, i coniugi Castelnuovo si aspettavano di ricevere l'assegno (arretrati compresi), ma ancora niente: "Mi dispiace perché lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po' ingiusto". Nino Casteluovo e la moglie, a detta di quest'ultima, vivono anche una forte solitudine: "Abbiamo una rete familiare ridotta, lui ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo".

Chissà se, dopo questo appello disperato della signora Cristina, arriverà un aiuto concreto all'icona dell'Olio Cuore.