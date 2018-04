Nino Formicola dopo la vittoria all'Isola: "Non sono morto con Andrea"

Ancora non ci crede Nino Formicola. A poche ore dalla vittoria all'Isola dei Famosi, il comico ha raccontato al Corriere della Sera tutte le emozioni del giorno dopo: "Alle otto sono andato in strada per fare una ricarica al telefono, e lì c'è stata un'ondata della gente che davvero non mi aspettavo. Mi fermano e mi dicono 'complimenti'. Ma complimenti per cosa? Non ho fatto proprio nulla".

E' stata proprio la sua umiltà ad aver conquistato il pubblico, che in queste 12 settimane in Honduras lo ha riscoperto come artista e come uomo. E su quell'Isola Gaspare ci è andato proprio con questo desiderio, dimostrare di avere talento e identità anche senza Zuzzurro, sua spalla comica per oltre trent'anni. "Ho partecipato con l'intento di far vedere alle persone che, anche senza Zuzzurro, Gaspare era ancora vivo - ha spiegato - Ho continuato a lavorare a teatro in questi anni, ma diciamoci la verità, il teatro non se lo fila nessuno. Per questo ho accettato di partecipare. Volevo dire a tutti che non sono morto con Andrea. La sensazione è che un po' si fossero dimenticati di me".

La morte di Andrea Brambilla, nel 2013, è stato un colpo durissimo per lui, prima di tutto umanamente ma anche professionalmente. Dietro all'oblio degli ultimi anni, infatti, la diffidenza di diversi agenti e impresari: "Quando ho ripreso a lavorare dopo la sua scomparsa, c'è la frase di un impresario che mi ha colpito come un colpo di pistola; per spiegarmi come mai di colpo mio mi diminuiva così drasticamente il cachet, mi aveva chiesto: 'Perché lei è capace di lavorare da solo?'. Dopo 40 anni di carriera questa è una pugnalata, specie per chi, come me e Andrea, ha sempre fatto questo lavoro per passione, non per divismo. Per noi era importante che chiunque ci venisse a vedere uscisse da teatro soddisfatto, solo questo". Che bella rivincita la vittoria dell'Isola dei Famosi.