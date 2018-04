Nino Formicola, la verità sul montepremi dell'Isola: "Ci pagherò i debiti"

Lo ha detto fin dal primo giorno in Honduras che negli ultimi anni, dopo la morte di Zuzzurro - sua storica spalla - ha dovuto lottare per continuare a lavorare, e con scarsi risultati. La vittoria dell'Isola dei Famosi per Nino Formicola non è stata soltanto una grande rivincita professionale e umana, ma anche una boccata d'ossigeno, come ha ammesso lui stesso in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

I 50 mila euro del montepremi finiti nelle tasche del comico (gli altri 50 mila sono andati in beneficenza) serviranno per sanare una situazione economica molto difficile. "Con i soldi vinti? Ci pagherò i debiti, molto semplicemente - ha spiegato Formicola - Da quando Andrea mi ha lasciato è stata una voragine".

Oltre ai soldi, ovviamente, Nino spera in un ritorno in tv, o comunque in qualche porta in più aperta: "Non mi illudo che sia facile, non sono né stupido né megalomane. La tv è cambiata e non si può riportarla indietro a 30 anni fa, ai temi di Drive In o Emilio". E sull'ipotesi di tornare all'Isola o in qualche altro reality in veste di opinionista ha le idee chiare: "Mi divertirebbe. Ma dovrebbero lasciarmi carta bianca, dovrei dire tutto ciò che penso. Anche perché se non lo dico me lo si legge in faccia".