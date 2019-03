Nino Frassica in lacrime a 'Che tempo che fa', niente sketch: "Oggi non me la sento di scherzare"

La morte di Mario Marenco, amato umorista e storica spalla di Renzo Arbore, lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo e nei tanti amici che hanno lavorato con lui durante sua lunga carriera. Tra questi Nino Frassica, che domenica sera a 'Che tempo che fa' non è riuscito a nascondere la commozione.

Ospite fisso del Tavolo del programma di Fazio, Frassica non ha concluso l'appuntamento con la sua consueta rubrica comica 'Novella Bella', spiegando in lacrime: "Non ho voglia di divertirmi, non me la sento di scherzare e divertirmi perché oggi è scomparso Mario Marenco".

Tanti i ricordi legati all'attore comico, suo amico fraterno: "Le ultime passeggiate con lui, quando lui guidava e a volte andava contromano. Sbagliava le strade, lo perdonavo e ridevo. Anche perché io non so guidare e non potevo intervenire. Ci divertivamo con niente, lui era un genio". Impossibile per Frassica trattenere la commozione, la stessa condivisa in studio dagli altri e senza dubbio la stessa arrivata al pubblico a casa.