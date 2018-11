Rai, tempo di nomine: una donna potrebbe arrivare alla guida di Raiuno

Lo scorso venerdì, 23 novembre, è arrivata la convocazione ufficiale del Cda Rai. Il consiglio si riunirà il prossimo 27 novembre, alle ore 16, per assegnare le poltrone ai nuovi direttori delle reti generaliste e, forse anche di un paio di testate rimaste fuori dalla prima tornata delle nomine dei tg (è il caso di Rai Sport e Rai Parlamento).

E, per la prima volta, al vertice di Raiuno potrebbe arrivare una donna. Si fa, infatti, il nome di Teresa De Santis, come possibile direttore della prima rete generalista. La nomina della De Santis sarebbe gradita alla Lega, ma anche all’ad Rai Fabrizio Salini.

Raidue, invece, potrebbe assistere al grande ritorno – a distanza di oltre 16 anni – di Carlo Freccero, già direttore della seconda rete della tv generalista dal 1996 al 2002. La figura di Freccero sarebbe gradita ai Cinque Stelle e, anche in questo caso, all’ad Salini. Per Raitre sembra certa la conferma di Stefano Coletta, apprezzato da Fabrizio Salini e dalla Rai tutta per le sperimentazioni condotte e i risultati ottenuti in questi anni.

Le decisioni verranno prese nel pomeriggio di martedì 27 novembre, ma se tutto dovesse andare come da pronostici, queste nomine potrebbero entrare nella storia della Rai, per diversi motivi. Primo: per la prima volta una donna potrebbe salire al vertice di Raiuno. Secondo: sarebbe il primo caso di nomina a titolo gratuto. Carlo Freccero, pensionato, infatti, non potrebbe percepire stipendio, ma si sarebbe reso disponibile comunque.