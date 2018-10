"Non dirlo al mio capo 2", le anticipazioni della quarta puntata

Dopo il grande successo della prima stagione torna "Non dirlo al mio capo", la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale firmata da Riccardo Donna. Una commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Sei puntate in onda ogni giovedì su Rai 1 alle 21:25.

Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio, o almeno così appare. Dietro l'angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

"Non dirlo al mio capo 2", quarta puntata: le anticipazioni

Giovedì 4 ottobre, alle 21.25, Rai 1 trasmette la quarta puntata della fiction "Non dirlo al mio capo 2". Nel primo episodio dal titolo "A tuo rischio e pericolo", mentre Lisa c'è rimasta male perché Diego non l'ha baciata al loro primo appuntamento, Enrico, da una serie di segnali a suo dire inequivocabili, sospetta che Nina possa essere rimasta incinta e teme di essere lui il padre. Nel frattempo Mia, sempre più in difficoltà a frequentare la scuola, si scontra con la madre che ha scoperto le sue assenze mentre Rocco si fa aiutare da Giuseppe a organizzare una cena a sorpresa per Perla.

Nel secondo episodio intitolato "Lo sguardo degli altri", il padre di Nina arriva a Napoli ed Enrico, su preghiera di Nina, accetta di fingere per qualche giorno di essere ancora una coppia. Nel frattempo Lisa cerca di dimostrare a se stessa e a Perla che è in grado di avere una storia "leggera" con Diego, ma la sua vera preoccupazione al momento è che la figlia Mia ha deciso di abbandonare la scuola. Perla, ormai consapevole dell'amore che prova per Rocco, si trasforma in una perfetta donna di casa, ma dura poco...