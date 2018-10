"Non dirlo al mio capo 2", le anticipazioni della quinta puntata

Dopo il grande successo della prima stagione torna "Non dirlo al mio capo", la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale firmata da Riccardo Donna. Una commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Sei puntate in onda ogni giovedì su Rai 1 alle 21:25.

Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio, o almeno così appare. Dietro l'angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

"Non dirlo al mio capo 2", quinta puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio, intitolato "Da grande", Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme, mentre Lisa ha iniziato una relazione con Diego che viene ben accolto anche dalla sua famiglia allargata, ma che alla fine gli mette paura tanto da confessare a Lisa di non essere pronto a farsi carico di tutto e tutti. Nel frattempo Mia ha iniziato a lavorare come barista e anche Romeo ora comincia ad ammirarla per le sue scelte.

Nel secondo episodio, dal titolo "Voce del verbo amare", dopo aver studiato anche di notte, Lisa supera l'esame e decide che è arrivato il momento di restituire le quote dello studio ad Enrico. Entrambi sembrano non vedere l'ora di separarsi definitivamente. Nel frattempo Diego torna sui suoi passi e fa una proposta sconvolgente a Lisa...