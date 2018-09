Al via 'Non dirlo al mio capo 2' con Incontrada e Guanciale: le anticipazioni

Squadra vincente non si cambia. In questo caso coppia vincente, quella formata da Vanessa Incontrada e Lino Guanciale che tornano con i casi dello Studio Vinci su Rai1 nella prima serata del giovedì dal prossimo 13 settembre con 'Non dirlo al mio capo 2', la seconda stagione del legal drama che miscela commedia, sentimenti e il caso legale della settimana. La serie in sei puntate, una produzione LuxVide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per la regia di Riccardo Donna, nella prima stagione andata in onda nella primavera del 2016, come ha ricordato lo stesso Luca Bernabei, "è stata il più grande successo per una serie al suo debutto".

Tornano quindi Enrico e Lisa (Guanciale e Incontrada), usciti dalla penna degli sceneggiatori della serie (Elena Bucaccio e Francesco Arlanch), ai quali si affiancano, oltre a quelli della precedente stagione, alcuni personaggi nuovi. Nel cast figurano, Chiara Francini, Antonio Gerardi, Gianmarco Saurino, Beatrice Vendramin, Ludovica Coscione, Saul Nanni, Aurora Ruffino, Iago Garcia e Sara Zanier.

"E' una serie così 'quotidiana' che qualsiasi spettatore si può immedesimare", dice Incontrada che rivela di avere un sogno nel cassetto: "Voglio fare la cattiva, qualcosa che nessuno si aspetta. Proviamoci, no? Faccio un appello alla Andreatta", chiosa ridendo. In 'Non dirlo al mio capo 2' è Lisa, mamma di due figli, dipendente dello Studio Vinci e innamorata del suo capo Enrico. "Il mio personaggio sembra semplice, ma è molto complesso e io lo costruisco in modo che la gente tifi sempre per Lisa, anche quando fa pasticci", sottolinea l'attrice che spiega di avere un'ottima intesa sul set con Guanciale: "Lui è una vera macchina di precisione, non dimentica neppure una battuta, un attore perfetto". "Con Vanessa è scattata una certa complementarietà, ti mette a tuo agio in 20 secondi, la sua istintività è fondamentale per l'equilibrio sul set", ribatte Guanciale. E durante la presentazione di oggi al Maxxi, con il suo inseparabile barboncino in grembo, Incontrada scherza sul clima rilassato del set: "Con Chiara Francini (la sua amica Perla nella serie) ci insultiamo sempre: io le dico 'ciao zoccola' e lei mi risponde 'ciao troia'". "Sono la vittima sacrificale....", replica scherzosamente Francini.

"'Non dirlo al mio capo 2' fa parte di una serialità di alta gamma - spiega la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta - dalla scenografia alla scrittura, per competere sul mercato globale. Rai Fiction e LuxVide stanno lavorando con il massimi sforzo in campo editoriale e produttivo, per costruire serie che tornino nel tempo". Andreatta sottolinea che la declinazione di 'Non dirlo al mio capo 2' è quella del "legal drama, un genere raro nelle nostre serie, che mischia diversi toni, anche dolorosi, ma sempre con ottimismo e positività".

E di "positività" parla anche il direttore di Rai1, Angelo Teodoli, spiegando che "questo elemento è essenziale nel rinnovamento di Rai1 e la serie con Incontrada e Guanciale, che definirei 'legal comedy drama', è funzionale a questo. E' stata un'estate molto importante e il palinsesto autunnale della rete è partito benissimo", dice Teodoli, forte dei dati auditel della rete ammiraglia di Viale Mazzini. 'Non dirlo al mio capo 2' segna anche per Matilde Bernabei "un'evoluzione nel nostro lavoro, con la frequentazione di generi come il 'legal drama', che popolano le serie di tutto il mondo e che ci permettono di affrontare temi come quello dell'etica. La fiction tv - osserva - sta cambiando profondamente e si sta evolvendo per far capire che la vita non è in bianco e nero ma ha molti colori e molte facce. Rai Fiction, Rai1 e LuxVide stanno lavorando molto in questa direzione con l'obiettivo di fare meglio di altri player del mercato globale".