"Non dirlo al mio capo 2", le anticipazioni della seconda puntata

Dopo il grande successo della prima stagione torna "Non dirlo al mio capo", la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale firmata da Riccardo Donna. Una commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Sei puntate in onda ogni giovedì su Rai 1 alle 21:25.

Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora che tutto è chiaro a tutti e che ogni piccolo segreto, anche sentimentale, è venuto alla luce, allo studio Vinci le cose sembrano andare finalmente al meglio, o almeno così appare. Dietro l'angolo, infatti, si scorgono per tutti nuove insidie tra ex che ritornano, figli che crescono, nuovi amori che sbocciano e ospiti inattesi che diventano ingombranti.

"Non dirlo al mio capo 2", seconda puntata: le anticipazioni

Nel primo episodio dal titolo "Di chi è la colpa", Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa ed è pronta a vendicarsi. Massimo affronta il suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l'assistente di Nina appena giunta da Londra, con la quale il giovane avvocato ha già fatto conoscenza. Nel frattempo Perla cerca di mettere i bastoni tra le ruote a suo marito Rocco che, assegnato agli arresti domiciliari, tenta di occuparsi dei ragazzi e della casa di Lisa mentre Mia scopre che Aurora nasconde un segreto.

Nel secondo episodio intitolato "Genitori e figli", Lisa è confusa dal cambiamento di atteggiamento di Enrico che improvvisamente la tratta con gentilezza, sotto lo sguardo sempre più furente di Nina. Intanto tra Massimo e Cassandra inizia una competizione agguerrita e scorretta mentre Mia diventa sempre più gelosa del rapporto che s'è instaurato tra Aurora e Romeo e svela a tutta la classe il problema di Aurora attirandosi la disapprovazione di tutti.