‘Non disturbare’ slitta di una settimana: tutti gli ospiti di Paola Perego

Cambio di programma nella seconda serata di Rai Uno di venerdì 21 giugno: il debutto della nuova stagione di ‘Non Disturbare’ condotto da Paola Perego slitta di una settimana per la decisione di Rai1 di trasmettere in mondovisione dall’Arena di Verona la prima de ‘La Traviata’ in onore di Franco Zeffirelli. La serata evento è condotta da Antonella Clerici.

La scelta di omaggiare il grande Maestro scomparso lo scorso 15 giugno è stata confermata su Instagram con un video dalla conduttrice del programma che in ogni puntata intervista vari personaggi del mondo dello spettacolo nell’intimità di una camera d’albergo. La partenza, dunque, è fissata per venerdì 28 giugno, alle 23.50.

'Non disturbare' su Rai1, puntate e ospiti di Paola Perego

In tutto saranno sei le puntate del programma ‘Non disturbare’ trasmesse ogni venerdì in seconda serata su Rai1. Paola Perego proverà a svelare qualcosa di inedito del suo ospite intervistato in una camera d’albergo, tratterrà il suo cellulare durante tutta la durata del colloquio (leggendo anche eventuali messaggi in arrivo e rispondendo alle telefonate) e rovisterà nel suo trolley.

La novità rispetto alla precedente edizione è che protagoniste delle interviste non saranno solo donne, ma anche uomini: “Ho scoperto che è molto più complicato mettere le mani dentro il trolley di un uomo, all’inizio ero molto a disagio: è una cosa che faccio giusto con mio marito. Con le donne è più semplice, abbiamo le stesse cose e ti metti a frugare. Toccare le mutande di qualcuno che non è mio marito o mio figlio mi ha fatto un po’ senso” ha dichiarato Paola Perego a Vanity Fair.

Tra gli ospiti intervistati ci saranno Cristiano Malgioglio ed Elena Santarelli nella prima puntata. Poi Guillermo Mariotto, Pierluigi Diaco, Totò Schillaci, Rita Dalla Chiesa, Sabrina Salerno, Paola Barale, la contessa Marisela Federici.