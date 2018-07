"Non disturbare", Eva Grimaldi senza filtri: da Gabriel Garko a Imma Battaglia

Nella quarta puntata di "Non disturbare", in onda venerdì 20 luglio alle 23.40 su Rai 1, Paola Perego entrerà nelle stanze di Eva Grimaldi e Paola Ferrari per raccogliere le loro confidenze, ascoltare i loro sogni, i loro desideri e rivelare al contempo fragilità e punti di forza dei loro caratteri.

La prima a raccontare la sua verità sarà Eva Grimaldi che, dopo un'iniziale diffidenza nel voler cedere il suo cellulare, aprirà a Paola Perego il suo cuore come la sua valigia, rievocando alcuni momenti dolorosi del suo passato ma anche le tante gioie del suo presente. L'attrice, che non ha mai avuto paura di mettersi a nudo ed è stata spesso criticata per alcune sue scelte, non ultima la scoperta della sua omosessualità, dirà la sua in merito all'attuale relazione con Imma Battaglia. Poi parlerà della sua infanzia segnata dalla balbuzie, del suo rapporto con la madre, scomparsa da un anno e di cui conserva in valigia quello che lei chiama "il suo cuore", ovvero una pallina che lei usava per la riabilitazione delle mani, ricorderà la sua storia d'amore con Gabriel Garko e parlerà anche della fine del suo matrimonio che l'ha portata sul baratro dell'alcolismo.

Confidenze e memorie condivise in un clima di grande intimità in cui Eva Grimaldi si è spesso lasciata andare alla commozione. Come quando ha ricordato il suo incontro con Imma Battaglia, la sua futura sposa: "La mia vita, la mia salvezza, la mia zattera – dirà. Su Imma l'attrice "ha appoggiato la testa" come ama confidare alla Perego e grazie a lei ha scoperto un mondo femminile straordinario dopo una vita passata al fianco di uomini con cui invece "ha sofferto moltissimo". Nel corso dell'intervista ci sarà anche un improvviso messaggio audio di Rita Dalla Chiesa.

Sarà poi la volta della giornalista sportiva Paola Ferrari che con Paola Perego si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. La storica conduttrice della Domenica Sportiva racconterà il suo rapporto con la chirurgia estetica per cui è stata duramente criticata. "Su di me c'è stata una campagna mediatica da bulli – ha commentato – dicevano che ero rifatta". Ma Paola Ferrari non ci sta più a essere criticata per l'aspetto fisico, soprattutto da quando ha avuto un carcinoma al viso di cui porta ancora i segni. La giornalista ha poi ricordato come in tutta la sua carriera abbia sempre lottato per l'emancipazione delle donne, sottolineando come ancora oggi parlare di calcio in tv per una donna non sia affatto facile "perché appena possono mettono le donne in minigonna mentre gli uomini parlano di 4-3-3".

Paola Ferrari commenterà poi le tante delusioni ricevute da persone che lei considerava amiche, ricordando gli screzi avuti con alcune donne dello spettacolo e commentando le critiche velenose ricevute anche sui social, su cui è molto attiva. Un momento in cui la giornalista vorrà mettere i puntini sulle "i" e fare chiarezza su alcuni episodi che in passato l'hanno colpita a livello umano e professionale. Spazio poi al racconto di quando è scappata di casa a soli 17 anni, al suo incontro con Marco De Benedetti, diventato poi suo marito, al rapporto con i suoi adorati cani, due bovaresi e due labrador, e all'amore per i suoi due figli che condividono con il marito un gruppo WhatsApp che la esclude completamente: il gruppo "No Mamy" dove sono soliti rivelare le loro marachelle a sua insaputa.