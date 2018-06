"Non disturbare", 12 donne famose si confidano con Paola Perego

Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne protagoniste del mondo del cinema, della tv, dello spettacolo e della cultura. A raccontarle insieme a loro, da lunedì 25 giugno in seconda serata Rai 1, Paola Perego.

"Non disturbare": sei appuntamenti, tutti al femminile, ognuno con due donne protagoniste che sveleranno storie e dettagli finora tenuti nascosti. Un'intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo e autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. Dettagli confidenziali, curiosità sulla vita privata e professionale, come un incontro tra due amiche pronte a raccontarsi senza filtri. A dare il via alle interviste un cartello con la scritta "non disturbare" appeso da Paola Perego sulla maniglia della camera d'albergo.

A scandire il tempo degli incontri ci saranno i servizi in camera offerti dall'Hotel e altri piccoli giocosi pretesti per conoscere particolari piccanti o inediti delle singole intervistate, come l'ispezione a sorpresa del loro trolley, una telefonata dalla Hall da una persona cara o la connessione Wi-Fi dell'albergo che permetterà a Paola di sbirciare dentro il cellulare dell'ospite. Le interviste sono realizzate in camera da letto e nel salotto.

Protagoniste delle puntate saranno Simona Ventura, Carolyn Smith, Iva Zanicchi, Chiara Francini, Naike Rivelli, Barbara Palombelli, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Anna Falchi, Nunzia De Girolamo, Paola Ferrari ed Eva Grimaldi.